Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Ботев 2012 наложи волята си над Спартак Плевен

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Новакът в НБЛ не се даде на "синьо-белите".

Ботев 2012 наложи волята си над Спартак Плевен
Снимка: НБЛ
Ботев 2012 си припомни вкуса на успеха в НБЛ. Момчетата на Йован Попович се наложиха над Спартак Плевен с 85:72 в среща от 18-ия кръг. В "Арена Ботевград" дебютантът в родния елит диктуваше събитията на паркета през по-голямата част от мача, а в заключителната четвърт подчерта своето превъзходство срещу състава на Тодор Тодоров. За успеха на домакините допринесе и по-добрата стрелба от наказателната линия, където бяха 14/19 срещу 25/36 за "синьо-белите".

Освен това отборът от Враца не можеше да разчита на Геоги Герганов, който не бе в групата. От своя страна извън строя на спартаклии бе и Джейлън МакКлауд.

Двата тима имат на сметката си по осем победи и осем загуби, като делят шесто-седмо място във временното класиране на първенството. На 31 януари (събота) Ботев ще отправи към Самоков за визита на Рилски спортист, а ден по-рано Спартак ще гостува на Шумен. Преди това новакът в шампионата ще приеме Академик Бултекс 99 на 28-и (сряда) във втория мач от квалификациите в турнира за Купата на България.

Реализаторският дуел между Иво Корестилов и Виктор Гергов излезе на преден план в началните минути, които преминаха основно при поделено надмощие. Рецитал, дело на Станислав Хинков постепенно окрили домакините да намерят верния ритъм и аванс от 8 точки в края на дебютната част.

Отборът от Враца бе на гребена на вълната и в началото на втория период, когато определено имаше повече аргументи по пътя към двуцифрената разлика. Доза класа от Павлин Иванов събуди „синьо-белите“ от летаргията, но новакът в шампионата се прибра в съблекалнята при 43:36.

Домакините успяха да опазят лидерството и на старта на второто полувреме. Спартаклии имаха други намерения, които осъществиха, провокирайки обрата, но мерниците на Марк Шопов и Хинков зад дъгата не изневериха, за да тласнат дебютанта в елита с 8 точки след 30 минути игра.

Присъствието на Дейвид Хоутън допринесе за нов импулс от страна на врачанския отбор, който отново погледна смело към двуцифрения актив в последната част. Тимът от Плевен все по-трудно намираше верните решения и в двете фази, а Михаил Калинов пое щафета и довърши започнатото за домакините.

Станислав Хинков блесна за Ботев с 22 точки и 6 борби. Михаил Калинов приключи със 17 и 9 асистенции, но и със 7 грешки. Иво Корестилов записа 14 точки, Стефан Михайлов отбеляза 11, Марк Шопов финишира с 10.

Мартин Сотиров (7 борби) и Павлин Иванов (5 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции).

