Ботев 2012 подчини Шумен със силен край

Ботев 2012 се върна на победния път в НБЛ. Дебютантът в родния елит надделя над Шумен с 83:77 в мач от 26-ия кръг. В "Арена Шумен" отборът от Враца дълго време държеше съдбата си в свои ръце, но едва в края стигна до победата и така нанесе четвърта поредна загуба в шампионата на играчите на Росен Барчовски. Това се оказа достатъчно за Мирослав Ралчев да дебютира успешно начело на врачанския отбор.

Новакът в първенството има 12 успеха и 11 поражения, като това го прави пети във временното класиране. От своя страна "жълто-зелените" заемат десетата позиция с 3 победи и 20 загуби. На 25 март (сряда) Ботев ще приеме Академик Бултекс 99 в Ботевград, а Шумен ще бъде домакин на Рилски спортист.

Кортни Алекзандър и Михаил Калинов бяха в основата на силния старт за гостите в опит да се сдобият с двуцифрена разлика. Макар Майкъл Марш и Уилям Елис, домакините не успяха да обърнат хода на събитията и Иво Корестилов се възползва от този факт, за да може новакът в шампионата да се откъсне със 7 точки след 10 минути игра.

Дейвид Хоутън и Аликзандър помогнаха на отбора от Враца да стигне до първа двуцифрена преднина през втората част. Джейлън Бар и Елис показаха, че „жълто-зелените“ имат шанс да се противопоставят, но Георги Геранов се изяви във важен момент и врачани се изстреляха при 42:36 на голямата почивка.

Алекзандър и Герганов удължиха възхода на дебютанта в първенството при подновяването на играта, когато отново двуцифреният аванс бе факт. И този път шуменският тим не се предаде, връщайки се в играта с помощта на Костадин Лазаров и Елис. Това обаче не спря гостите да радват на аванс от 8 точки в края на предпоследния период.

Лазаров, Марш и Елис доведоха до нов импулс за домакините, които методично се добраха до равенство във финалната десетка. Баръш Мустафа и Марш изведоха шуменския тим за първи път напред с по-малко от 3 минути до края. Бърз отговор, дело на Стефан Михайлов, Михаил Калинов и Герганов за серия от 9:0, чрез която стигнаха до нужния обрат и успеха в края на мача.

Георги Герганов (7 асистенции) Кортни Алекзандър (9 борби) нанизаха по 22 точки за Ботев. Михаил Калинов записа 15, 7 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Стефан Михайлов отбеляза 11 точки.

Майкъл Марш финишира с 20 точки и 8 борби. Уилям Елис и Джейлън Бар (14 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) реализираха по 16, Костадин Лазаров вкара 13.