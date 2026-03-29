Ботев 2012 сломи Локомотив Пловдив в мач, белязан от контузии

Ботев 2012 записа трети пореден успех в НБЛ. Момчетата на Мирослав Ралчев спечели третия сблъсък на дебютантите през сезона, след като надделяха над Локомотив Пловдив с 98:90 в мач от 28-ия кръг. В зала "Сила" врачанският отбор нанесе своя удар през второто полувреме, когато взе предимство и до финалната сирена не се огъна пред опитите за обрат от страна на баскетболистите на Асен Николов, за да спре серията му от три последователни победи в шампионата.

Срещата обаче ще се запомни със здравословните проблеми, получени от Кръстомир Михов, Калил Милър и Грант Сингълтън, като последните двама не я доиграха и трябваше да бъдат откарани в болница. Освен това американският гард бе изнесен на носилка, заради което и самият двубой бе спрян за около 15 минути в края. Също така Георги Кендеров трябваше да напусне игра заради 5 лични нарушения. От страна на гостите пък по лични причини липсваше Дейвид Хоутън.

Отборът от Враца заема шестото място във временното класиране с 14 победи и 11 загуби. От своя страна тимът от Пловдив остава на четвъртата позиция с 15 успеха и 10 поражения. На 4 април (събота) Ботев ще влезе в ролята на домакин срещу Спартак Плевен, а ден по-късно Локомотив ще се отправи в Самоков за гостуване на Рилски спортист.

Играта под коша се превърна в основен акцент на старта. Кортни Алекзандър и Кристиян Занов се отличиха в това отношение, а Кръстомир Михов, Грант Сингълтън и Томислав Минков често отвръщаха на удара. Постепенно стрелбата зад дъгата за врачанския отбор заработи, за да се откъсне с 9 точки в края на дебютната част.

Гостите съумяха с малко по-добро представяне да остане в ролята на лидер и за начало на втория период. Реакцията в офанзивен план, дело на Калил Милър, Минков и Сингълтън, загатна за силата на „черно-белите“, които отвърнаха на предизвикателството за пълен обрат и се прибраха в съблекалнята при 50:46.

Стартът на второто полувреме се превърна в парад на точните стрелби и бързото темпо, като заплахите и за двата отбора в нападение идваха от много стрелби. Впоследствие отборът от Враца разкри на какво е способен в нападение чрез Стефан Михайлов, Герганов, Алекзандър и Занов, за да нарушат статуквото и да стигнат до аванс от 6 точки след 30 минути игра.

Наличието под коша на Алекзандър остави водачеството в състава на гостите и в началото на финалната десетка. Точният мерник над Сингълтън зад дъгата донесе импулс и нови надежди на тима от Пловдив за обрат, стопявайки изоставането им само до точка в по-малко от 3 минути до края. За пореден път Герганов, Алекзандър и Михайлов отвърнаха на удара, за да пратят радостта в гостуващия лагер до финалната сирена.

Кортни Алекзандър даде тон на Ботев с 25 точки и 10 борби. Георги Герганов бе на обичайното си ниво, отчитайки се с 24 и 8 асистенции. Стефан Михайлов регистрира 20 точки, включително и с 6 успешни шута зад дъгата. Кристиян Занов финишира с 14 и 5 овладени под двата ринга топки.

Грант Сингълтън изригна с 32 точки, 12 асистенции и 6 точни стрелби от далечна дистанция за Локомотив. Томислав Минков отбеляза 17 точки, Кръстомир Михов има 13 и 5 асистенции, Калил Милър приключи с 11 и борби.