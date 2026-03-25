Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Ботев 2012 удържа Академик

Новакът в НБЛ отдалечи пловдивския отбор от плейофите.

Снимка: balkan-basket.com
Ботев 2012 постигна втори пореден успех и направи още една стъпка към бетонирането в Топ 8. Момчетата на Мирослав Ралчев надиграха Академик Бултекс 99 със 78:68 в мач от 27-ия кръг. В „Арена Ботевград“ дебютантът в шампионата си изгради нужното предимство още през първото полувреме и до края не се огъна срещу играчите на Йордан Иванов, които допуснаха пети последователен грешен ход и се отдалечиха от плейофите.

Отборът от Враца заема шестата позиция в подреждането с 13 успеха и 11 поражения. От своя страна пловдивският тим се намира на деветото място с 8 победи и 17 загуби. На 29 март (неделя) Локомотив ще бъде домакин на Ботев, а Академик ще приеме Шумен ден по-късно.

Георги Герганов, Дейвид Хоутън и Кортни Алекзандър направиха така, че домакините да се сдобият едноличното водачество на старта. До края на първата част изявите на Обрад Томич не бяха достатъчни за гостите и отборът от Враца се отскубна със 7 точки.

Точните стрелби зад дъгата на Михаил Калинов и Стефан Михайлов зад дъгата вдигнаха разликата на дебютанта в шампионата до двуцифрени изражения във втория период. Пловдивският тим се опита да се съвземе с помощта на Петър Ралчев и Томич, но врачани не допуснаха колебания за 44:30 на голямата почивка.

Домакините продължиха в същия дух и при подновяването на играта, когато обичайните заподозрени от първото полувреме запазиха двуцифрената разлика. Изявите на Джекз Йол отново не промениха ситуацията за тима от Пловдив и неговият съперник се откъсна с 13 точки в края на третата част.

За промяна трудно можеше да става и във финалната десетка, когато Калинов и Алекзандър бяха на ниво. Йол, Томич и Ралчев върнаха гостите в играта, редуцирайки изоставането им само до 6 точки във финалните 47 секунди, но Алекзандър подпечата успеха на новака.

Михаил Калинов се отличи за Ботев с 19 точки, 6 борби и 9 асистенции. Кортни Алекзандър (5 овладени под двата ринга топки) и Георги Геранов (10 овладени под двата коша топки) реализираха по 17.

Васил Бачев и Обрад Томич (16 борби) нанизаха по 18 точки за Академик. Джакез Йол вкара 14.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99

