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Ботев Пд ще изиграе четири контролни срещи по време на лятната си подготовка

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Спорт
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Ботев Пд ще изиграе четири контролни срещи по време на лятната си подготовка
Снимка: БТА

От футболен клуб Ботев (Пловдив) обявиха, че до момента са договорени четири контролни срещи по време на лятната подготовка, като "канарчетата" предвиждат и още две проверки, за които се търсят съперници.

На 23 юни пловдивчани ще се изправят срещу втородивизионния Спартак (Плевен), а три дни по-късно - на 26 юни - ще премерят сили и с Арда (Кърджали).

На 1 юли е планиран спаринг срещу Спартак (Варна), а на 4 юли предстои двубой срещу Етър (Велико Търново). За същия ден се търси съперник за втора контрола, а по предварителна програма Ботев планира още една проверка - на 11 юли, като и за все още не е намерен опонент.

"Жълто-черните" започват днес своята лятна подготовка. В 18:30 часа старши треньорът Станислав Генчев ще изведе футболистите за първо занимание за новия сезон. Наставникът вече обяви при своето представяне, че "канарчетата" ще се готвят изцяло на клубната си база в квартал "Коматево".

Програма за контролните срещи на Ботев (Пловдив) по време на лятната подготовка:

23.06 – срещу Спартак (Плевен)
26.06 – срещу Арда (Кърджали)
01.07 – срещу Спартак (Варна)
04.07 – срещу Етър (Велико Търново)
04.07 – търси се съперник за втора контрола
11.07 – търси се съперник

#ПФК Ботев Пд

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