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Ботев Пловдив и Локомотив София доиграват прекратения двубой тази вечер

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Спорт
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Проливният дъжд и градушката на "Колежа“ наложиха отлагане на срещата, която ще бъде подновена днес от 21:30 часа

Ботев Пловдив и Локомотив София доиграват прекратения двубой тази вечер
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят тази вечер прекратения си мач от първия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ ще бъде подновена от 21:30 часа, след като тежките метеорологични условия не позволиха тя да се изиграе по програма.

Още в петата минута над стадион "Колежа“ се изсипа проливен дъжд, който впоследствие премина в силна градушка. След кратко изчакване главният съдия Димитър Димитров прибра двата отбора в съблекалните, а впоследствие взе решение двубоят да бъде доигран на следващия ден.

Така Ботев и Локомотив ще излязат отново на терена тази вечер, за да определят победителя в срещата от откриващия кръг на новия сезон в елита.

Двубоят е със специален заряд и заради официалното завръщане на Любослав Пенев начело на „канарчетата“. Преди първия съдийски сигнал футболистите и щабът на Ботев направиха шпалир на клубната легенда, която през последните месеци води тежка битка със сериозно заболяване.

#ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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