Венцеслав Стефанов: Искаме да направим паметник на загиналите в катастрофата деца

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обмисля построяването на паметник на загиналите в автомобилна катастрофа през юни деца от школата на клуба. "Белите" организират турнир с участието на Левски и ЦСКА в памет на футболистите, родени 2017 година.

Мачовете между дублиращите състави на "бели", "сини" и "червени" ще се проведат на 22 юли (сряда) от 17:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".

"Радвам се, че клубовете откликнаха за турнира в памет на дечицата, които починаха. Събираме пари за семействата за децата. Искаме да направим и един паметник, защото те винаги ще си останат слависти. Идеята е, ако можем да направим турнира ежегоден. Жалко е, че поводът е точно такъв. Искаме нашите деца да се възпитат в морал. Спортът е единственото място, където те се учат на дисциплина, взаимопомощ и да си помагат", заяви Стефанов на пресконференция.

Той отново се обяви, че иска в Първа лига да играят 16 отбора, а не 14, както сега.

"Ще бъде интересно първенството, но 14 отбора са малко. Ще има доста по-големи паузи. На световното първенство някои футболисти бяха играли 70 мача, а на нашите не могат да се съберат 30. Винаги съм бил за 16 отбора в елита, не го крия", каза още Венцеслав Стефанов.

Снощи Славия направи равенство 0:0 у дома с ЦСКА в първия кръг от новия шампионат.