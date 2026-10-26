Ботев Пловдив има нов изпълнителен директор. Постът бе зает от Кристиан Райчев, който ще изпълнява въпросните функции временно, обявиха днес официално от клуба. Това стана факт след проведено Общо събрание на „жълто-черните“ на 25 октомври.

Райчев е доктор по международно частно право и гл. асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

От лятото на 2025 година той е част от екипа на ПФК Ботев Пловдив, като отговаря за правните въпроси на клуба и международните дела пред ФИФА, уточниха още от ръководството на "канарчетата".