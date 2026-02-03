Ботев Пловдив отново заплаши Левски по казуса с Око-Флекс

Ботев Пловдив излезе с нова позиция, свързана с трансфера на Армстронг Око-Флекс в посока Левски. „Канарчетата“ информираха, че по казуса с ирландеца вече има висящо производство във ФИФА и че всяко използване на новото попълнение на „сините“ от друг клуб се извършва изцяло с риск и отговорност.

Крилото вече дебютира с екипа на столичани в хода на зимната подготовка. Освен това Око-флекс започна и като титуляр в мача за Суперкупата на Лудогорец.

Ето какво гласи новата позиция на Ботев:

"ПФК Ботев Пловдив информира обществеността, че по казуса с футболиста Армстронг Око-Флекс има висящо производство пред ФИФА, като клубът е предприел всички необходими правни действия за защита на своите интереси.

Футболистът е с действащ договор с ПФК Ботев Пловдив, който не е прекратяван по установения ред. Всяко негово използване в официални срещи от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност на съответния клуб.

ПФК Ботев Пловдив ще отстоява правата си по институционален ред и няма да влиза в спекулации или емоционални внушения.

Очакваме компетентните органи да се произнесат съгласно правилата на ФИФА и принципите на честната игра."