Ботев Пловдив представи четвъртото си ново попълнение в лятната селекция

Тимоти Ауани е четвъртото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив, съобщиха от клуба. Централният защитник подписа дългосрочен договор с „канарчетата“.

183-сантиметровият бранител проведе първата си тренировка с „жълто-черните“ днес. До момента Ауани има 40 мача за националния отбор на Уганда.

От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдод, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 двубоя.

В „жълто-черния“ клуб Тимоти ще носи фланелката с №20.

До момента Ботев привлече левия защитник Владимир Мендеш, десния бранител Богдан Костов и халфът Асен Чандъров.