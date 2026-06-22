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Ботев Пловдив представи четвъртото си ново попълнение в лятната селекция

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Спорт
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Тимоти Ауани проведе първата си тренировка с „жълто-черните“.

Тимоти Ауани
Снимка: Ботев Пловдив

Тимоти Ауани е четвъртото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив, съобщиха от клуба. Централният защитник подписа дългосрочен договор с „канарчетата“.

183-сантиметровият бранител проведе първата си тренировка с „жълто-черните“ днес. До момента Ауани има 40 мача за националния отбор на Уганда.

От лятото на 2019 година Тимоти е част от израелския Ашдод, където се превръща в легенда на клуба и изиграва 190 двубоя.

В „жълто-черния“ клуб Тимоти ще носи фланелката с №20.

До момента Ботев привлече левия защитник Владимир Мендеш, десния бранител Богдан Костов и халфът Асен Чандъров.

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#Ботев Пловдив

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