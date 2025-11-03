Ботев Пловдив: Заплахите за изпращане в "Б" група не ни плашат

От Ботев Пловдив за пореден път демонстрираха самочувствие, след скандалите около прекратеното пловдивско дерби срещу Локомотив.

Срещата бе прекратена в 40-ата минута след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата с бутилка с вода от фен на "смърфовете".

След двубоя собственикът на Локо Христо Крушарски обвини футболиста в симулация и заяви, че ще настрои всички отбори срещу Ботев. Според него по този начин "жълто-черните" ще изпаднат във Втора лига.

"Канарчетата" обаче са категорични, че това няма как да се случи, защото разполагат с "най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните” фенове".