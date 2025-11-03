Ботев Пловдив: Заплахите за изпращане в "Б" група не ни плашат

"Канарчетата" отговориха на Христо Крушарски, които иска да види "жълто-черните" във Втора лига.
От Ботев Пловдив за пореден път демонстрираха самочувствие, след скандалите около прекратеното пловдивско дерби срещу Локомотив.
Срещата бе прекратена в 40-ата минута след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен в главата с бутилка с вода от фен на "смърфовете".
След двубоя собственикът на Локо Христо Крушарски обвини футболиста в симулация и заяви, че ще настрои всички отбори срещу Ботев. Според него по този начин "жълто-черните" ще изпаднат във Втора лига.
"Канарчетата" обаче са категорични, че това няма как да се случи, защото разполагат с "най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните” фенове".
"Шапки долу пред великолепната “жълто-черна” публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на “Лаута”! Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в “Б” група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата - “жълто-черните” фенове", гласи публикация на отбора в социалната мрежа "Фейсбук".