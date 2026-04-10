Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Ботев Враца и Славия в битка за Топ 8 в Първа лига

Програма на мачовете днес, 10 април - 13:00 ч.: Спартак Варна – Добруджа, 15:30 ч.: ЦСКА 1948 – Ботев Враца, 18:00 ч.: Славия – Септември

Септември София - Ботев Враца
На Разпети петък предстоят последните три мача от 29-ия кръг на Първа лига. И трите имат много голямо значение за класирането, но два от тях са ключови.

Ботев Враца гостува в Бистрица на ЦСКА 1948 от 15:30 часа и има всички шансове да спечели точка или три. „Червените“ вече си осигуриха място в първата четворка, докато гостите са в люта битка със Славия за място в Топ 8. Съставът на Тодор Симов показва добра форма в последните кръгове и се отдалечи от зоната на изпадащите. Ако спечелят, врачани ще изместят два отбора – Ботев Пд и Локо Сф, което ще им даде предимство в последния кръг от редовния сезон.

Тимът на Славия, който е на 8-а позиция в класирането, приема Септември в 18:00 ч. Този мач е изключително важен и за двата отбора. Гостите от Драгалевци все още имат шансове да се спасят от изпадане и ще търсят задължителна победа. „Белите“ пък се борят да останат в средната група и така да избегнат мачовете срещу отборите от втората половина на таблицата.

Добруджа гостува на Спартак Варна в 13:00 ч. и победа ще означава почти сигурно оставане на новака в Първа лига. Не така стоят нещата със Спартак. Тимът от „Коритото“ се намира в черна серия от загуби, последната от които от Ботев с 0:5 в Пловдив. Успехът днес е задължителен за Гьоко Хаджиевски и играчите му, ако искат да дишат по-спокойно в следващите кръгове.

Програма на мачовете днес, 10 април:

13:00 ч., Спартак Варна – Добруджа

15:30 ч., ЦСКА 1948 – Ботев Враца

18:00 ч., Славия – Септември

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Валежи от дъжд днес и утре
4
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
5
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
6
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Български футбол

Хулио Веласкес: Всяка победа повдига духа на отбора
Хулио Веласкес: Всяка победа повдига духа на отбора
Александър Тунчев: Червеният картон помогна на Левски Александър Тунчев: Червеният картон помогна на Левски
Чете се за: 01:15 мин.
Левски спечели домакинството си на Арда с гол на Евертон Бала Левски спечели домакинството си на Арда с гол на Евертон Бала
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Левски - Арда (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец и Черно море поделиха точките след нулево равенство в Разград Лудогорец и Черно море поделиха точките след нулево равенство в Разград
Чете се за: 01:05 мин.
Първа лига: Лудогорец - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Черно море (ГАЛЕРИЯ)

Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От 10 до 13 април няма да работят синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време в петък и събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
