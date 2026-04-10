Ботев Враца и Славия в битка за Топ 8 в Първа лига

На Разпети петък предстоят последните три мача от 29-ия кръг на Първа лига. И трите имат много голямо значение за класирането, но два от тях са ключови.

Ботев Враца гостува в Бистрица на ЦСКА 1948 от 15:30 часа и има всички шансове да спечели точка или три. „Червените“ вече си осигуриха място в първата четворка, докато гостите са в люта битка със Славия за място в Топ 8. Съставът на Тодор Симов показва добра форма в последните кръгове и се отдалечи от зоната на изпадащите. Ако спечелят, врачани ще изместят два отбора – Ботев Пд и Локо Сф, което ще им даде предимство в последния кръг от редовния сезон.

Тимът на Славия, който е на 8-а позиция в класирането, приема Септември в 18:00 ч. Този мач е изключително важен и за двата отбора. Гостите от Драгалевци все още имат шансове да се спасят от изпадане и ще търсят задължителна победа. „Белите“ пък се борят да останат в средната група и така да избегнат мачовете срещу отборите от втората половина на таблицата.

Добруджа гостува на Спартак Варна в 13:00 ч. и победа ще означава почти сигурно оставане на новака в Първа лига. Не така стоят нещата със Спартак. Тимът от „Коритото“ се намира в черна серия от загуби, последната от които от Ботев с 0:5 в Пловдив. Успехът днес е задължителен за Гьоко Хаджиевски и играчите му, ако искат да дишат по-спокойно в следващите кръгове.

Програма на мачовете днес, 10 април:

13:00 ч., Спартак Варна – Добруджа

15:30 ч., ЦСКА 1948 – Ботев Враца

18:00 ч., Славия – Септември