Божидар Краев остава свободен агент след раздялата с Уестърн Сидни Уондърърс

Българският национал Божидар Краев ще търси ново предизвикателство в кариерата си, след като се раздели с австралийския Уестърн Сидни Уондърърс. Договорът на офанзивния футболист с клуба изтече и няма да бъде подновен, което го оставя със статут на свободен агент.

Краев прекара два сезона в състава на Уондърърс, като за този период записа 55 мача във всички турнири. Българинът се отчете с 15 попадения и две асистенции, утвърждавайки се като една от важните фигури в отбора.

Преди престоя си в Сидни, юношата на Левски защитаваше цветовете на друг представител на австралийската А-Лига - Уелингтън Финикс. Така той натрупа солиден опит в първенството на Австралия и Нова Зеландия.

В професионалната си кариера Краев е играл още за датския Мидтиланд, както и за португалските Фамаликао и Жил Висенте. Очаква се през следващите седмици да стане ясно къде ще продължи кариерата си 28-годишният български национал.