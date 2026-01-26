БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Саръбоюков със силно второ място на турнир в Париж

Европейският шампион в скока на дължина в зала Божидар Саръбоюков продължава отличното си представяне през сезона. Атлет №1 на България за 2025 г. завърши втори на турнир от Световния атлетически тур със „сребърен етикет“ в Париж, където участваха едни от най-добрите скачачи в света.

Българинът постигна 8.15 метра в най-добрия си опит. В състезанието той премина границата от 8.00 метра в пет от шестте си опита, което показва много стабилна форма. Само преди седмица Саръбоюков постави личен рекорд от 8.26 метра.

Победител в турнира стана италианецът Матия Фурлани с 8.33 метра – най-добър резултат в света за сезона и нов рекорд на турнира. Трети се класира шведът Тобиас Монтлер със 7.97 метра.

