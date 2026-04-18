Брайтън си тръгна с точка от гостуването на Тотнъм с гол в добавеното време

Срещата между Тотнъм и Брайтън от 33-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 2:2. Гостите стигнаха до точка с гол в 95-ата минута.

В 20-ата минута контузия обърка сметките на Фабиан Хюрцелер. Диего Гомес бе заменен от Каору Митома, като впоследствие този ход се оказа правилен.

"Чайките" имаха добра възможност да поведат в резултата, но капитанът на лондончани Мики ван де Веен изчисти от голлинията топката, а тя се отби от лявата греда, преди да напусне наказателното поле.

Домакинският натиск на "шпорите" се отплати в 39-ата минута. Педро Поро засече с глава центриране в наказателното поле на Шави Симонс и откри резултата.

Две минути след като се отчете с асистенция нидерландецът можеше да запише името си сред голмайсторите, но стреля в лявата греда.

В добавеното време на първата част гостите възобновиха равенството. Резервата Митома засече от воле центриране на Паскал Грос.

След почивката столичани възстановиха преднината си на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон. Шави Симонс отправи прецизен удар извън пеналтерията, който влетя в далечния горен ъгъл.

Възпитаниците на Роберто Де Зерби показаха, че не са се поучили от грешката си и отново допуснаха гл в добавеното време. Появилия се от резервната скамейка Жоржиньо Рютер стреля от движение след подаване на Жан Пол ван Хеке.

Брайтън се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 47 точки. Тотнъм остава в зоната на изпадащите, като заема 18-ата позиция в подреждането с 31 точки.