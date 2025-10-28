Братовчедски дуел във втория кръг на Мастърс турнира в Париж

Шампионът от Шанхай Валентен Вашеро продължи впечатляващата си форма и се класира за втория кръг на Мастърс 1000 турнира в Париж, където отново ще се изправи срещу своя братовчед Артур Риндеркнеш – едва няколко седмици след сблъсъка им на финала в Шанхай (Мастърс 1000).

Френско-монегаският дуел между Вашеро и Риндеркнеш се превърна в една от най-неочакваните и красиви истории на сезона.

Двамата се срещнаха във финала на турнира в Шанхай, където Вашеро записа сензационна победа и спечели първата си титла от сериите Мастърс 1000. И двамата получиха „уайлд кард“ за участие в Париж, където жребият отново ги постави един до друг.

В понеделник Риндеркнеш победи Фабиан Марожан с 7:6, 7:6, а ден по-късно Вашеро разгроми поставения под №14 Иржи Лехечка с 6:1, 6:3, за да подготви вълнуващия братовчедски реванш.

Допълнителен щрих към интригата – победителят от този мач може да се изправи срещу световния №1 Карлос Алкарас в третия кръг, ако испанецът победи Камерън Нори тази вечер.

26-годишният монегаск Валентен Вашеро стана най-ниско класираният шампион в историята на турнири от сериите Мастърс 1000, триумфирайки в Шанхай като №204 в света.

Той премина през квалификациите и победи поредица от топ съперници, сред които Холгер Руне и Новак Джокович, за да спечели първата си титла от тура.

След финала Вашеро и Риндеркнеш споделиха емоционална прегръдка и благодариха един на друг, припомняйки си общите детски години на кортовете.

След сензационния си успех Вашеро се изкачи до №40 в ранглистата, но впоследствие загуби в първия кръг в Базел от световния №4 Тейлър Фриц. Това е дебютът му в основната схема на Мастърс 1000 в Париж.

От своя страна, 30-годишният Артур Риндеркнеш също постигна най-високото класиране в кариерата си – №27 в света, след като в Шанхай елиминира световния №3 Александър Зверев и Даниил Медведев по пътя към първия си финал от сериите Мастърс 1000.