Синер и Алкарас в битка за първото място в Париж

Яник Синер има възможност тази седмица да си върне позицията на световен №1 от Карлос Алкарас по време на Мастърс 1000 турнира в Париж.

Испанецът оглави ранглистата след триумфа си на US Open и оттогава държи върха, но италианецът може да му „върне жеста“ в столицата на любовта, макар и временно.



За да се завърне на върха в световната ранглиста следващия понеделник, Синер трябва да спечели титлата в Париж. Условието обаче не свършва дотук – Алкарас не трябва да достигне полуфиналите. Само тогава промяната на върха ще стане факт.

Ако Синер не спечели първата си Мастърс 1000 титла за сезона, няма математическа възможност да изпревари Алкарас. От своя страна, испанецът може да си гарантира оставането като №1, ако стигне до полуфиналите.

Битката за крайното първо място остава в ръцете на Алкарас. Без значение какво ще се случи в Париж, Алкарас остава в по-добра позиция в надпреварата за крайното звание „Световен №1 за 2025 г.“.

Той води в класацията „Пътят към Торино“ с 2040 точки преднина пред Синер – показател, който отразява надпреварата за първото място в края на сезона.

Италианецът трябва да намали разликата до максимум 1750 точки след края на турнира, за да запази шансове за титлата №1 при финалното класиране.

След Мастърс 1000 в Париж, в календара остават само ATP 250 турнирите в Атина и Мец (в които нито Алкарас, нито Синер ще участват) и финалите на ATP в Торино, където непобеден шампион може да спечели до 1500 точки.

Синер започва участието си във Франция срещу Зизу Бергс, докато Алкарас ще открие турнира във втория кръг срещу Камерън Нори.