Бразилия и Турция се класираха за полуфиналите на световното първенство по волейбол за жени

Националният отбор на Бразилия се класира за полуфиналите на световното първенство по волейбол за жени. Селекцията на Зе Роберто победи Франция с 3:0 (27:25, 33:31, 25:19) в четвъртфинален сблъсък, изигран в Банкок.

"Селесао" попада в четворката за втори пореден път и общо седми.

Бразилските волейболистки доминираха от началото на срещата до средата на първата част (13:10), след което постепенно играта продължи равностойно. До края играта бе доста оспорвана, но в крайна сметка момичетата на Зе Роберто измъкнаха успеха и поведоха в мача след 27:25.

С преднина на южноамериканките започна и втората част (4:2), след което френските националки поеха инициативата (7:5). Те диктуваха положението през по-голямата част от времето, но в ключовите моменти (19:16) се усетиха колебания и бразилките стигнаха до обрат (24:22). Те обаче не успяха да отразят първите два геймбола и интригата се завърна. След оспорвана игра вицешампионките от 2022 г. надделяха.

В третия гейм двата тима бяха равностойни, след което в средата (14:11) Бразилия взе превес, доминирайки изцяло до края на срещата.

Бразилия ще играе с Италия на полуфиналите на 6 септември (събота) от 16:30 ч. б.в. Воденият от Хулио Веласко тим надигра без проблем Полша с 3:0 (25:17, 25:21, 25:18). Втори съдия на срещата бе Ивайло Иванов.

Турция се наложи с 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) срещу срещу сребърния медалист от Париж 2024 САЩ. Ебрар Каракурт беше най-резултатна за европейския първенец с 23 точки, докато Сара Франклин завърши с 12 точки в полза на американския тим. На полуфиналите туркините ще се изправят срещу Япония.