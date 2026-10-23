Бразилската футболна легенда Роналдо се забавлява на тенис корта

След края на състезателната си кариера спортистите често намират нови начини да останат активни, а футболната легенда Роналдо не прави изключение.

Бразилецът беше забелязан да играе тенис на клей, демонстрирайки добър усет към топката и прецизни удари. Въпреки че разиграванията не бяха особено динамични, Роналдо караше партньора си да се движи от единия до другия край на корта, докато показваше своите тенис умения.

Роналдо е познато лице от големите тенис турнири. Той редовно е част от публиката на US Open, за да наблюдава най-големите звезди в този спорт.