БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бразилската футболна легенда Роналдо се забавлява на тенис корта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Футбол
Запази

Легендарният футболист често може да бъде забелязан по трибуните на големите тенис турнири.

легeндата роналдо критикува анчелоти атакува винисиус отпадането бразилия
Снимка: Icon Sport
Слушай новината

След края на състезателната си кариера спортистите често намират нови начини да останат активни, а футболната легенда Роналдо не прави изключение.

Бразилецът беше забелязан да играе тенис на клей, демонстрирайки добър усет към топката и прецизни удари. Въпреки че разиграванията не бяха особено динамични, Роналдо караше партньора си да се движи от единия до другия край на корта, докато показваше своите тенис умения.

Роналдо е познато лице от големите тенис турнири. Той редовно е част от публиката на US Open, за да наблюдава най-големите звезди в този спорт.

#роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
1
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
2
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде показания във Военната прокуратура
3
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде...
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
4
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
5
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е задържан
6
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Световен футбол

Джани Инфантино получи ключова подкрепа за нов мандат начело на ФИФА
Джани Инфантино получи ключова подкрепа за нов мандат начело на ФИФА
САЩ ще бъде домакин на историческото първо Световно клубно първенство за жени през 2028 година САЩ ще бъде домакин на историческото първо Световно клубно първенство за жени през 2028 година
Чете се за: 02:37 мин.
Грандиозно посрещане за Лионел Меси в Овиедо Грандиозно посрещане за Лионел Меси в Овиедо
Чете се за: 01:55 мин.
Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември
Чете се за: 01:40 мин.
Лионел Меси вдъхнови Интер Маями срещу Атланта Лионел Меси вдъхнови Интер Маями срещу Атланта
Чете се за: 01:17 мин.
Джани Инфантино: Футболът е за всички, навсякъде Джани Инфантино: Футболът е за всички, навсякъде
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова ще поиска оставката шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев
Президентът Йотова ще поиска оставката шефа на НСО генерал-майор...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са ремонтирани ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са ремонтирани
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси Пакистан
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ