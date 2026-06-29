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Бразилски легенди ще уважат бенефиса на Теодор Салпаров

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Данте Амарал и Серджо Сантос ще бъдат част от отбора на звездите.

теодор салпаров играе волейболния шампион хебър следващия сезон
Снимка: БГНЕС
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Двама от най-великите волейболисти на XXI век Данте Амарал и Серджо Сантос ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда". Двамата велики бразилци ще гастролират в "Арена 8888" на 5 септември и ще бъдат с основна роля в отбора на чужденците.

Данте бе един от най-добрите нападатели в световния волейбол и основна фигура при олимпийската титла на Бразилия в Атина през 2004 година. Във визитката му личат още три поредни световни титли - 2002, 2006 и 2010 година и общо 7 титли в Световната лига. Най-важните индивидуални награди на Данте са тази за Най-добър нападател на Игрите в Атина и на Мондиала в Япония през 2006 г.

Серджо Сантос бе безапелационният №1 на поста либеро повече от десетилетие, като бе част от състава на Бразилия при световните титли през 2002 и 2006 и неизменна част от отбора, доминирал 7 пъти в Световната лига. Освен златото на Олимпиадата в Атина, Серджо добави в богата си колекция и тази от Игрите в Рио през 2016, когато на 41-годишна възраст бе избран и за Най-полезен играч на турнира.

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