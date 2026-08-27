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Бригаден генерал Иван Маламов прие длъжността „командир на Бригада „Югоизточна Европа“

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Церемония по официалното преместване на Щаба на Бригада „Югоизточна Европа“ и отбелязване на 27-ата годишнина от създаването на бригадата се проведе в Истанбул, Турция, съобщиха от Министерство на отбраната.

На нея бригаден генерал Иван Маламов прие длъжността „командир на Бригада Югоизточна Европа“. Той ще изпълнява в продължение на 3 години тази длъжност, която се заема на ротационен принцип от страните участнички. На церемонията присъстваха заместник-министърът на отбраната Любомир Монов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Бригада „Югоизточна Европа“ е създадена на 26 септември 1998 г. с подписването на Споразумение за създаването на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа от министрите на отбраната на Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Турция. Тя е сформирана за участие в операции по поддържане на мира, спасителни и хуманитарни мисии с мандат на ООН или ОССЕ. Нейното създаване е реален израз на решимостта на страните-участнички да развиват добросъседски взаимоотношения и конструктивно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

Първият домакин на Щаба на Бригадата от 1999 до 2003 г. беше град Пловдив.

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