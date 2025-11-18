БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бриджит Джоунс вече има своя статуя в Лондон до Хари Потър и Мери Попинз

Чете се за: 01:05 мин.
Най-известната романтична героиня на Великобритания, Бриджит Джоунс, е увековечена в бронз. Нейна статуя се появи на емблематичния Лестър скуеър в Лондон, където се намират фигурите на Хари Потър, Мери Попинз, Мечето Падингтън и други филмови образи.

Поводът е 25 години от излизането на първия филм „Дневникът на Бриджит Джоунс“, а мястото е избрано, защото площадът е едно от най-посещаваните места от филмови фенове. Актрисата Рене Зелуегър, изиграла героинята четири пъти от премиерата на „Дневникът на Бриджит Джоунс“ през 2001 г. насам, присъства на церемонията заедно с писателката Хелън Филдинг, по чиито книги е създадена филмовата поредица.

Статуята представя Бриджит в нейния характерен стил - естествена, забавна и леко объркана, точно както публиката я помни от филмите с Рене Зелуегър.

