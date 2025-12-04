Британски санкции срещу руското разузнаване

Великобритания обвини пряко руския президент Владимир Путин за отравянето на британка след неуспешен опит за покушение срещу бившия руски двоен агент Сергей Скрипал.

Лондон наложи и санкции на руското разузнаване ГРУ. Москва отрича, че стои зад атаката срещу Скрипал в градчето Солсбъри, вследствие на която загина майка на три деца. 44-годишната Даун Стърджес намира отровното вещество "Новичок" в флакон от парфюм и се напръскала с него. Последствията се оказват фатални.

Британските власти смятат, че флаконът е изхвърлена в Солсбъри от заподозрените руски агенти Александър Петров и Руслан Боширов. Двойният агент Скрипал и дъщеря му Юлия бяха намерени в безсъзнание на пейка в парк в Солсбъри през март 2018 г., след като бравата на вратата на дома им беше намазана с "Новичок".