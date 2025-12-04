Британски санкции срещу руското разузнаване

Великобритания обвини Путин за отравянето на британка
Великобритания обвини пряко руския президент Владимир Путин за отравянето на британка след неуспешен опит за покушение срещу бившия руски двоен агент Сергей Скрипал.
Лондон наложи и санкции на руското разузнаване ГРУ. Москва отрича, че стои зад атаката срещу Скрипал в градчето Солсбъри, вследствие на която загина майка на три деца. 44-годишната Даун Стърджес намира отровното вещество "Новичок" в флакон от парфюм и се напръскала с него. Последствията се оказват фатални.
Британските власти смятат, че флаконът е изхвърлена в Солсбъри от заподозрените руски агенти Александър Петров и Руслан Боширов. Двойният агент Скрипал и дъщеря му Юлия бяха намерени в безсъзнание на пейка в парк в Солсбъри през март 2018 г., след като бравата на вратата на дома им беше намазана с "Новичок".