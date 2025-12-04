БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Британски санкции срещу руското разузнаване

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Великобритания обвини Путин за отравянето на британка

британски санкции руското разузнаване
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Великобритания обвини пряко руския президент Владимир Путин за отравянето на британка след неуспешен опит за покушение срещу бившия руски двоен агент Сергей Скрипал.

Лондон наложи и санкции на руското разузнаване ГРУ. Москва отрича, че стои зад атаката срещу Скрипал в градчето Солсбъри, вследствие на която загина майка на три деца. 44-годишната Даун Стърджес намира отровното вещество "Новичок" в флакон от парфюм и се напръскала с него. Последствията се оказват фатални.

Британските власти смятат, че флаконът е изхвърлена в Солсбъри от заподозрените руски агенти Александър Петров и Руслан Боширов. Двойният агент Скрипал и дъщеря му Юлия бяха намерени в безсъзнание на пейка в парк в Солсбъри през март 2018 г., след като бравата на вратата на дома им беше намазана с "Новичок".

#руски санкции #Лондон #"Новичок" #Сергей Скрипал

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
2
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Отиде си поетът Найден Вълчев
3
Отиде си поетът Найден Вълчев
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
4
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
5
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
6
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
4
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
6
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...

Още от: Русия

Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай
Визита на руския президент Владимир Путин в Индия Визита на руския президент Владимир Путин в Индия
Чете се за: 01:37 мин.
Путин: Европейците да не пречат, а да се включат в работата по постигане на мир в Украйна Путин: Европейците да не пречат, а да се включат в работата по постигане на мир в Украйна
Чете се за: 01:40 мин.
Има ли риск от война с Русия - какво мислят европейците? Има ли риск от война с Русия - какво мислят европейците?
Чете се за: 03:57 мин.
Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями
Чете се за: 01:00 мин.
Отдалечава ли се мирът в Украйна? Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Четирима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Четирима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Опашка от тирове на АМ "Струма" в посока Гърция (ВИДЕО) Опашка от тирове на АМ "Струма" в посока Гърция (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Трамвай и кола катастрофираха на кръстовището пред Централните хали...
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Изследване на "Мяра": Над 70% от българите подкрепят...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
БНТ почита паметта на поетa Найден Вълчев
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ