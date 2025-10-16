Британските шпиони започват операция „Изкуствен интелект“

Британското разузнаване започва работа по предотвратяване на риска от неконтролируеми системи с изкуствен интелект, съобщи генералният директор на МИ5 Кен Маккалъм.

Той подчерта, че това не е сценарий от научнофантастичен филм, а реална опасност, която трябва да се вземе насериозно.

„МИ5 вече повече от век използва иновации, за да надмине враговете си – човешки и понякога нечовешки“, каза Маккалъм.

„Сега трябва да се подготвим за нова ера – когато автономни системи могат да действат без човешки надзор и дори да излязат извън контрол.“

Въпреки предупрежденията той остава умерен оптимист:

„Изкуственият интелект може и да не иска да ни навреди, но е безразсъдно да игнорираме потенциала му да го направи.“