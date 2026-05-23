Бруно Фернандеш е футболист №1 на сезона във Висшата лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше отличен с приза за Играч на сезона във Висшата лига след впечатляваща кампания.

31-годишният португалец реализира осем гола и записа 20 асистенции, с което изравни рекорда за най-много голови подавания в рамките на един сезон - постижение, държано от Тиери Анри и Кевин Де Бройне.

Фернандеш печели наградата за първи път в кариерата си и става първият футболист на "червените дяволи“ с това отличие от сезон 2010/11. Той се нарежда до имената на легенди като Петер Шмайхел, Дуайт Йорк, Рууд ван Нистелрой, Кристиано Роналдо и Уейн Рууни, които също са печелили приза с екипа на клуба.

Силните изяви на халфа бяха ключови за класирането на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига, като той вече беше отличен и с наградата на Асоциацията на футболните журналисти в Англия.

В надпреварата за приза Фернандеш изпревари конкуренцията на играчи от Арсенал като Давид Рая, Габриел и Деклан Райс, както и на Ерлинг Холанд, който отново е сред водещите реализатори във Висшата лига.