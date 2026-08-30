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Бруно Фернандеш с хеттрик при голово шоу на Манчестър Юнайтед срещу Ипсуич

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Спорт
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"Червените дяволи“ обърнаха новака за 5:2 на "Олд Трафорд“ и записаха първата си победа за сезона във Висшата лига

Бруно Фернандеш с хеттрик при голово шоу на Манчестър Юнайтед срещу Ипсуич
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед отговори по най-добрия начин на поражението от Хъл Сити в първия кръг и постигна първия си успех за новия сезон във Висшата лига. Отборът на Майкъл Карик победи Ипсуич с 5:2 на "Олд Трафорд“, а големият герой за домакините беше Бруно Фернандеш, който отбеляза хеттрик.

Ипсуич обаче показа още от началото, че няма намерение да се затваря в собствената си половина. Гостите действаха смело и в 29-ата минута поведоха. Абдул Фатау преодоля твърде лесно Люк Шоу отдясно и изпрати опасна топка в наказателното поле, където Лейф Дейвис я посрещна с отличен удар и преодоля Сен Ламенс за 0:1.

Само две минути по-късно същата комбинация между Фатау и Дейвис можеше да донесе второ попадение на гостите. Този път Дейвис отново остана непокрит, но Ламенс успя да спаси удара му.

Манчестър Юнайтед намери отговора в 40-ата минута. Грешка и подхлъзване на Нунеш в средата на терена позволиха на домакините бързо да пренесат играта напред, а Бруно Фернандеш завърши атаката и възстанови равенството. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1.

След паузата обаче Манчестър Юнайтед излезе преобразен и само за няколко минути обърна изцяло развоя на срещата.

В 56-ата минута домакините поведоха за първи път. Хари Магуайър стреля от границата на наказателното поле, топката рикошира в Джейкъб Грийвс и се озова във вратата на Ипсуич, като попадението беше записано като автогол на защитника на гостите.

Само пет минути по-късно преднината на "червените дяволи“ вече беше два гола. Юнайтед получи дузпа, а Бруно Фернандеш застана зад топката и хладнокръвно прати вратаря Кел Шерпен в обратния ъгъл за 3:1.

Капитанът на домакините не беше приключил. В 68-ата минута Фернандеш оформи своя хеттрик. След центриране на Маркъс Рашфорд защитата на Ипсуич не успя да изчисти добре, последва удар на Коби Мейну и нов рикошет, преди атаката да завърши с третото попадение на португалеца за вечерта.

Манчестър Юнайтед продължи да търси голове и в 83-ата минута стигна до пети. Фернандеш този път влезе в ролята на асистент и изведе Брайън Мбемо зад високо изнесената защита на Ипсуич. Нападателят видя излезлия напред Шерпен и технично прехвърли вратаря за 5:1.

Гостите не се отказаха въпреки тежкия резултат и в първата минута на добавеното време върнаха едно попадение. Хулио Енсисо притисна Лисандро Мартинес и му отне топката, след което намери Чуба Акпом, който отблизо оформи крайното 5:2.

До последния сигнал Юнайтед имаше възможности да направи победата си още по-убедителна, но Шерпен спаси удар на Патрик Доргу в 97-ата минута.

Така Манчестър Юнайтед се съвзе след поражението от Хъл Сити на старта на кампанията и взе първите си три точки по впечатляващ начин. В същото време двата допуснати гола отново показаха проблемите на тима в защита – Юнайтед е получил по две попадения и в двата си мача от началото на сезона.

#Висша лига 2026/27 #ФК Манчестър Юнайтед #ФК Ипсуич

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