Бруно Гимараеш под въпрос за следващия мач на Арсенал

Арсенал може да бъде без едно от големите си летни попълнения за предстоящия двубой срещу Ковънтри Сити. Бруно Гимараеш остава под въпрос за срещата в петък, потвърди мениджърът на лондончани Микел Артета.

Бразилският полузащитник пристигна при „артилеристите“ от Нюкасъл срещу 75 милиона паунда, но получи контузия в двубоя за Суперкупата на Англия срещу Манчестър Сити. Възстановяването му върви в положителна посока, но от щаба на Арсенал все още не са готови да гарантират участието му.

"Той се възстановява добре, но ще видим за този мач. Колкото по-доминантни сме, толкова по-голямо предимство ще имаме и толкова по-лесно ще ни бъде. За подобно нещо са ни нужни всички футболисти“, коментира Артета.

Испанският специалист призна още, че вижда позиции в състава, на които Арсенал може да се подобри, за да преследва поставените цели. Думите му неизбежно насочиха вниманието към трансферния пазар, но Артета отказа да даде конкретика относно евентуалното привличане на Езри Конса от Астън Вила, заявявайки, че към момента няма какво да бъде обявено.

В същото време мениджърът демонстрира сериозна увереност преди новите предизвикателства. След силното представяне през миналата кампания в Арсенал са амбицирани да продължат развитието си и отново да бъдат сред основните претенденти за трофеите.

"Вдъхновени сме повече отвсякога и сме гладни за успехи. Нямам съмнение, че футболистите ни се чувстват по този начин. Сега започваме от нулата и трябва отново да се доказваме“, заяви Артета.

Испанецът подчерта, че очаква от футболистите си още по-голямо желание и амбиция, като целта е отборът непрекъснато да надгражда представянето си спрямо миналия сезон.