Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп

Доналд Тръмп постави ултиматум до 4 юли на ЕС да приложи търговското споразумение със Съединените щати. В противен случай Вашингтон ще увеличи митата за европейски стоки. Брюксел, от своя страна, увери, че ще спази своята част от сделката. Двете страни постигнаха политическо споразумение за промени в митата през юли миналата година в Търнбъри, Шотландия. Сделката се нуждае от одобрението на Европейския парламент и правителствата на държавите от ЕС.

Доналд Тръмп даде срок на ЕС до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение със Съединените щати. След телефонен разговор с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, американският президент написа в социалната си мрежа, че е чакал достатъчно търпеливо.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Беше дадено обещание, че ЕС ще изпълни своята част от споразумението и, съгласно договореното, ще намали митата си до НУЛА! Съгласих се да им дам срок до 250-годишнината на нашата страна, след което, за съжаление, митата им незабавно ще скочат до много по-високи нива.“

Урсула фон дер Лайен съобщи в „Екс“, че е постигнат добър напредък към намаляване на митата и отбеляза, че Брюксел остава ангажиран с изпълнението на споразумението от Търнбъри.

По-рано, след консултации с американския търговски представител Джеймисън Гриър, еврокомисарят по търговията Марош Шефчович подчерта, че сделката трябва да бъде спазена и от двете страни.

Марош Шефчович, еврокомисар по търговията: „За мен е също толкова важно Съединените щати да оправдаят очакванията. Имам предвид връщане към 15-процентната обща ставка, която беше договорена.“

В рамките на споразумението от Търнбъри двете страни се договориха за таван на американските мита от 15% за почти всички стоки от ЕС, включително автомобили и автомобилни части.

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи от 15 на 25% американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони. Потенциалното повишение би засегнало силно автомобилната индустрия в Германия.