"БСП – Обединена левица" с позиция за държавните имоти

"БСП – Обединена левица" с позиция за държавните имоти
"БСП – Обединена левица" счита, че преди да се предприемат действия по продажба на 4400 държавни имота, е необходимо да се предложи прозрачен и обективен механизъм, който да бъде придружен с подробен анализ за всеки от имотите с отпаднала необходимост. Смятаме, че като приоритет изрично трябва да залегне ефективното използване в интерес на обществото - развитието на здравни, социални, образователни и културни услуги, съобщават от коалицията.

На първо място следва да се направи подробен преглед на всеки имот – местоположение, предназначение, състояние и потенциал за обществено ползване. Немалко общини и държавни институции вече заявиха желание да се сдобият безвъзмездно с такива имоти, с цел изпълнение на обществените си функции. Преди всичко трябва да се извадят всички имоти със специален статут - паметници на културата от местно и национално значение.

"БСП – Обединена левица" настоява първо да бъдат удовлетворени исканията за безвъзмездно получаване на имотите от държавни институции и общини и ако останат имоти, тогава те да бъдат продадени на публични търгове. Необходимо е също така да се извърши проверка за имотите със спорен статут или с правни претенции, за да се гарантира, че държавата защитава своя интерес и избягва бъдещи съдебни спорове или финансови загуби. В случаите, когато след пълния преглед останат имоти, които не могат да бъдат използвани за обществени цели, тяхната бъдеща реализация трябва да бъде обсъдена публично с участието на местните общности, синдикати, браншови организации и неправителствени структури.

"БСП – Обединена левица" подкрепя внасянето на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост и собственост на държавни публични предприятия в Народното събрание с цел по-голяма прозрачност и обективност. Това е важен и полезен дебат, който трябва да се води открито. Българските граждани имат право да знаят какво се случва с държавната собственост, как тя се управлява и при какви условия се предлага за продажба. Само при пълна прозрачност и обществено участие може да се гарантира, че решенията ще бъдат в интерес на цялото общество. Държавната собственост е стратегически ресурс, който следва да служи за развитие на публичните услуги и за подкрепа на гражданите.

"БСП – Обединена левица" държи управлението този ресурс да премине през всички етапи на внимателен преглед и оценка при засилен парламентарен и обществен контрол.

