ИЗВЕСТИЯ

Локализиран е големият пожар в община Средец
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти-собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение №289 на Министерския съвет (МС) от 2025 г., е внесена в Народното събрание (НС), сочи справка на интернет страницата на парламента.

Целта на предложението е приетата програма да се разгледа от НС е да се постигне политически консенсус за ефективно упражняване на правото на собственост върху въпросните имоти, посочват в мотивите си от МС.

МС предлага на НС да разгледа и одобри Програма за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти, собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение №289 на МС от 2025 г. До приемане на решение, с което парламентът одобрява програмата, да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия, пише още в текста.

Към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост, съобщи миналата седмица правителствената пресслужба, като посочи, че във връзка с поредните политически спекулации около Програмата за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти-собственост на държавни публични предприятия, МС ще предложи тя да бъде одобрена от НС.

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в НС разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, съобщиха по-рано през деня от прессекретариата на държавния глава.

#имоти - държавна собственост #програма #Парламент

