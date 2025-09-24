БУБА Баскетбол ще играе с ФОКА Крагуевац на старта на традиционния международен турнир за момчета до 12 години

Отборът на БУБА Баскетбол ще открие кампанията си в 17-то издание на традиционния международен турнир за момчета до 12-годишна възраст с мач срещу ФОКА Крагуевац. Надпреварата „БУБА Къп Емануил Божков“ започва на 26 септември в зала „Триадица“ в столицата.

Мачът на момчетата, водени от Емилия Кръстева, ще започне след церемонията по откриването в 18:00.

В петък, в първия мач един срещу друг в 16:00 часа ще застанат Вардар от Скопие срещу Райзинг Старс от Букурещ.

В събота програмата предвижда ФОКА – Вардар от 13:00 ч. и БУБА Баскет – Райзинг старс от 15:00.

В неделя ФОКА се изправя срещу румънските момчета от Райзинг Старс, а домакините и Вардар ще закрият състезанието с мач в 15:00.