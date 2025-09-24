БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БУБА Баскетбол ще играе с ФОКА Крагуевац на старта на традиционния международен турнир за момчета до 12 години

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков“ започва в петък с мача Вардар - Райзинг Старс.

БУБА Баскетбол ще играе с ФОКА Крагуевац на старта на традиционния международен турнир за момчета до 12 години
Снимка: фейсбук страница на БК БУБА Баскетбол
Слушай новината

Отборът на БУБА Баскетбол ще открие кампанията си в 17-то издание на традиционния международен турнир за момчета до 12-годишна възраст с мач срещу ФОКА Крагуевац. Надпреварата „БУБА Къп Емануил Божков“ започва на 26 септември в зала „Триадица“ в столицата.

Мачът на момчетата, водени от Емилия Кръстева, ще започне след церемонията по откриването в 18:00.

В петък, в първия мач един срещу друг в 16:00 часа ще застанат Вардар от Скопие срещу Райзинг Старс от Букурещ.

В събота програмата предвижда ФОКА – Вардар от 13:00 ч. и БУБА Баскет – Райзинг старс от 15:00.

В неделя ФОКА се изправя срещу румънските момчета от Райзинг Старс, а домакините и Вардар ще закрият състезанието с мач в 15:00.

Свързани статии:

Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември
Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември
През 2025 година титлата отново ще си оспорват четири тима.
Чете се за: 00:55 мин.
#"БУБА Къп" 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Български баскетбол

Напрежение прекрати контролата между Миньор 2015 и Левски
Напрежение прекрати контролата между Миньор 2015 и Левски
Балкан стартира участието си на ФИБА Къп утре срещу германци Балкан стартира участието си на ФИБА Къп утре срещу германци
Чете се за: 01:22 мин.
Спартак Плевен започва участието си в международна лига срещу хървати Спартак Плевен започва участието си в международна лига срещу хървати
Чете се за: 01:27 мин.
Апоел плаща шестцифрена годишна заплата на Борислав Младенов Апоел плаща шестцифрена годишна заплата на Борислав Младенов
Чете се за: 01:15 мин.
Миньор картотекира 16-годишен за мачовете от НБЛ Миньор картотекира 16-годишен за мачовете от НБЛ
Чете се за: 00:40 мин.
БК ЦСКА обяви програмата на международния турнир за юноши до 18 г. БК ЦСКА обяви програмата на международния турнир за юноши до 18 г.
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ