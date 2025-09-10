БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
През 2025 година титлата отново ще си оспорват четири тима.

националният отбор българия байерн мюнхен сред участниците буба къп
Снимка: bubabasket.com, архив
Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков" е на прага на 17-тото си издание, съобщават организаторите. Надпреварата, която е за момчета, родени през 2013 година, е единствена по рода си в България.

Състезанието, което често става дебютната международна проява на много бъдещи звезди на баскетбола не само в България, но и на Балканите, ще се състои между 26 и 28 септември. Домакин на мачовете отново ще бъде столичната зала "Триадица".

През 2025 година титлата отново ще си оспорват четири тима. Освен домакините и организатори БУБА Баскетбол, уменията си ще покажат възпитаниците на школи от Република Северна Македония, Румъния и Сърбия. Участие са потвърдили Райзинг Старс от Букурещ, ФОКА от Крагуевац и Вардар от Скопие.

