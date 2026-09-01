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Букайо Сака донесе труден успех на Арсенал срещу Астън Вила

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Английският национал отбеляза единствения гол за победата с 1:0 на "Вила Парк“, а домакините удариха греда през първото полувреме

букайо сака донесе труден успех арсенал астън вила
Снимка: AP Photo
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Арсенал постигна трудна победа с 1:0 при гостуването на Астън Вила в двубой от втория кръг на Висшата лига. Букайо Сака се превърна в герой за "артилеристите“, след като отбеляза единственото попадение в 60-ата минута на двубоя на "Вила Парк“.

Двубоят започна равностойно, а първата наистина голяма възможност беше за домакините. В 12-ата минута Емилиано Буендия получи възможност да стреля от границата на наказателното поле и мощният му удар преодоля Давид Рая, но се отби от напречната греда. Секунди по-рано Христос Цолис падна след натиск от Бубакар Камара, но съдията Джаред Джилет остави играта да продължи.

Арсенал постепенно започна да владее повече инициативата и търсеше пространства основно по фланговете. В 25-ата минута Сака получи топката отдясно и опита опасно центриране, но Пау Торес се намеси и изчисти в корнер.

"Артилеристите“ отправиха общо 12 центрирания през първите 45 минути, но отбраната на Астън Вила успя да се справи с натиска. В същото време домакините също създадоха проблеми на защитата на шампионите и двата състава се оттеглиха на почивката при 0:0.

Микел Артета реагира още на почивката и замени получилия жълт картон Христос Цолис с Еберечи Езе. Промяната постепенно даде резултат, като Арсенал започна да контролира по-добре топката в половината на съперника.

Натискът на гостите даде резултат точно след час игра. Габриел подаде към Езе, който с отличен пас намери включилия се отляво Рикардо Калафиори. Италианецът достигна топката и я насочи към далечната греда, където Сака се включи навреме и отблизо я изпрати във вратата за 0:1.

Това беше второ попадение за Сака от началото на сезона, като английският национал се беше разписал по сходен начин и срещу Ковънтри в първия кръг.

След попадението напрежението се повиши, а само няколко минути по-късно и двата отбора имаха претенции за дузпи. В 67-ата минута Кай Хаверц падна след съприкосновение с Бубакар Камара, но Джилет не посочи бялата точка, а проверката с ВАР потвърди решението му.

Минута по-късно претенции имаха и домакините. Иън Маатсен се озова на тревата след контакт с Бен Уайт в наказателното поле на Арсенал, но и този път играта продължи.

Астън Вила опита да засили натиска си в заключителната част, но трудно достигаше до чисти голови положения. Домакините завършиха срещата без точен удар, нещо, което не им се беше случвало на собствен терен във Висшата лига от май 2016 година.

В добавеното време Арсенал дори получи възможност да реши всичко с второ попадение. Бруно Гимараеш се насочи към вратата, но Маатсен направи решителна намеса и предотврати първия гол на халфа с екипа на „артилеристите“.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и Арсенал си тръгна от "Вила Парк“ с победа с 1:0, докато Астън Вила остана без попадение въпреки силните моменти през първата част.

#Арсенал ФК #Висша лига 2026/27 #ФК Астън Вила

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