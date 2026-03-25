Бургас празнува Благовещение с риба плакия – лесна и традиционна рецепта за празника

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Днес е Благовещение. Специален ден в християнския календар, тъй като Дева Мария получава от Архангел Гавраил благата вест, че е избрана да роди Божият син. Народът вярва, че оттук нататък добрините ще следват една след друга. Тази надежда окрилява хората и въпреки строгия пост, църквата разрешава да се яде риба. Затова отиваме в Бургас, където днес ще приготвят риба плакия за празника.

Днес, на Благовещение, етнокухнята към Бургаския исторически музей показва как се приготвя традиционната риба плакия за празника.

„Риба плакия - лесна е за приготвяне. Скумрията, с която ще я направим в момента, е на една добра цена. Става много вкусна. Здравословна е, тъй като ще я приготвим на фурна. Скумрия, добре изчистена. Слага се много лук, много чесън. Задължително морска сол. Тази нашата е от Атанасовското езеро. Ние много държим, винаги с нея готвим. И много важната подправка в случая е дафинов лист. Сух дафинов лист. Домати се слагат“, обясни Татяна Байкушева, екскурзовод, фотограф и журналист, спечелила няколко кулинарни състезания.

Тя поясни, че рецептата може да се изпълни с почти всякаква риба – морска или сладководна. За подготовката на рибата Байкушева уточни.

„Много е важно изчистването на рибата. После рибата се изкисва – желателно е за 10-15 минути. Много е важно това за вкуса на рибата. Лукът е важен. Голямо количество лук. Половин килограм лук на тези три риби ще сложим. И чесън, поне една глава. Домати се слагат.“

Вижте повече във включването на Давид Сукнаров.




#риба плакия #рецепта #Благовещение

