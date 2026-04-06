БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:30 мин.
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургаски художници реализираха стенопис в Мексико Сити (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Бургаските артисти от творческото дуо SuperGteam – Николай Димитров и Даниел Дубаров, реализираха стенопис в дворното пространство на мексиканското училище "Република България" в Мексико Сити. Двамата имат над 250 реализирани проекта в България и по света, а с настоящата инициатива разширяват своето присъствие и на четвърти континент.

Стенописът пресъздава връзката между България и Мексико чрез характерни декоративни мотиви и символи от двете култури. В центъра на композицията са разположени емблематичните български образи Пижо и Пенда, интерпретирани с мексикански елементи – визуален акцент, който създава културен диалог и провокира интерес към българските традиции.

Проектът включва и образователен елемент – надписът "Мексико", изписан на кирилица, насочва вниманието на учениците към българската азбука и създава възможност за по-задълбочено запознаване с езика. Свързващ елемент в композицията е нишка, преминаваща през цялото изображение и преплитаща се в центъра като символ на връзка и сплотеност.

Инициативата е реализирана с подкрепата на българското посолство в Мексико и Национален фонд "Култура". В рамките на седем дни художниците създават стенописа, като в процеса се включват и ученици от училището.

#Мексико Сити #стенопис #български художници

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ