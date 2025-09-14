БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Бягането на 10 000 м при мъжете на световното първенство по лека атлетика предлага ожесточена битка

от БНТ
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Гледайте световното първенство по лека атлетика пряко по БНТ 3.

барега надви чептегей финала 000 метра токио
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

В неделя, 14 септември, ще бъде коронясан нов световен шампион в бягането на 10 000 м за мъже. В отсъствието на трикратния световен шампион Джошуа Чептегей, бягането на 10 000 м за мъже ще се наблюдава с нетърпение.

Етиопия остава най-успешната нация в тази дисциплина на световните първенства. Въпреки че са минали 14 години, откакто за последно взеха златния медал, Етиопия се отправя към японската столица с три силни шанса в лицето на световния лидер Биниам Мехари, олимпийския сребърен медалист Бериху Арегави и олимпийския шампион от 2021 г. Селемон Барега.

Триото е начело на световната класация след класирането си от първо до трето място на състезанието Prefontaine Classic, като всички завършиха в рамките на 26:45 и пресякоха финалната линия в рамките на 1,5 секунди един от друг.

На Олимпийските игри миналата година единственият човек, който завърши пред Арегави, беше Чептегей. Тъй като световният рекордьор отсъства от Токио, Арегави - носител на четири сребърни медала от световните първенства - има голям шанс да спечели първото си злато от световно първенство.

Барега спечели бронз в Будапеща преди две години, завършвайки с едно място пред Арегави. Той пробяга 2:05:15 при дебюта си в маратон по-рано тази година, но все още е силно конкурентоспособен на пистата.

Универсалният тийнейджър Мехари, междувременно, държи световните рекорди за младежи до 20 години на 1 500 м и 3 000 м на закрито, както и на 10 000 м на открито. Той беше шести на олимпийския финал на 5 000 м миналата година, но изглежда готов да се бори за медал в Токио.

Йомиф Кеджелча, световният сребърен медалист от 2019 г. на тази дистанция, също е заявен, макар и най-вероятно като резерва.

Изминаха 24 години, откакто Кения за последно спечели бягането на 10 000 м за мъже на световното първенство, но те продължават да предлагат силни претенденти. В отбора за Токио са световният сребърен медалист от 2022 г. Стенли Уайтхака Мбуру и световният шампион по крос-кънтри за младежи до 20 години Ишмаел Кипкуруи, който беше 10-ти в Будапеща преди две години. Базираният в САЩ Едуин Кургат и бронзовият медалист от света по крос-кънтри Бенсън Киплагат също са в отбора.

Както на Олимпийските игри в Париж, където спечели бронзови медали и на двете дистанции, американецът Грант Фишър ще се състезава на 10 000 м, преди да насочи вниманието си към 5 000 м. Шведът Андреас Алмгрен, който тази година постави европейски рекорди на 5 000 м и 10 км на шосе, също ще участва в два състезания.

Други спортисти, които са заявени и за двете дисциплини, са американският шампион на 10 000 м Нико Йънг, европейският бронзов медалист Тиери Ндикумвенайо от Испания, френският рекордьор Джими Гресие, европейският шампион Доминик Лобалу. Южноафриканският рекордьор на 5000 м Адриан Вилдшут е друг спортист, когото приковава вниманието.

Снимки: БГНЕС

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

