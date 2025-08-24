Цанко Цанков – 24 часа непрекъснато плуване в Дунав!

Българският плувец преплува Дунав за 24 часа и 30 минути без неопрен и помощни средства!

Старт: Видин

Финал: Оряхово, където го посрещна развълнувана публика с питка, сол и мед

Какво казва Цанко Цанков:

„През нощта беше трудно, имах проблеми със стомаха и корема, но си представях, че съм в родния си град с семейството си и това ме мобилизира.“

Плуването беше почти 19 часа, а Дунав многократно показвал различните си лица.

Това е поредното му супер постижение след златото на Световната купа по зимно плуване в Полша.