"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв, във Варна за 28

Цените на хранителните продукти във Варна са по-високи от тези в Благоевград, показа проверка на нашите екипи.

Ако килограм сирене в благоeвградски магазин може да се купи за 16 лева, то във Варна цената скача до 28 лева.

Защо има такива разлики в цените и как се справят хората?

Според варненци, градът е сред най-скъпите за живеене, поне що се отнася до цените на храните. Тук килограм свинско месо в магазините се предлага за 15.50 лева, докато в Благоевград струва с 4 лева по-малко. По-евтино с около 2 лева за килограм е и пилешкото месо.

В малките магазинчета в югозападния град може да се купят ябълки за 2 лева килограма, докато във Варна струват малко под 5 лева. Хората казват, че цените в морския град доближават западноевропейските.

"Повишават се всеки ден. Много са високи, вече дори в сравнение с европейските държави. Ние държим по-високи цени от Италия, Испания, това което се продава в хранителните магазини". "Преди две седмици се прибрах от САЩ, живея до Вашингтон, цените общо взето са същите. Цените отпреди 10 години в момента са 200 % отгоре".

Търговци от Варна посочват, че през последните две години пазарът е динамичен и има промени в цените, но не задължително към повишаване.

На пилешкото и свинското месо, както и на кравето масло, доставните цени са били по-ниски през последните два месеца.

Николай Петков, главен управител на хранителна верига във Варна: "Имаше един по-сериозен ръст на стоките, които пристигаха при нас в средата на годината, сега в последните месеци има успокоение" "На част от стоковите групи има увеличени на доставните цени. Винаги, когато има такова, правим търговски срещи с нашите партньори, за да проверим дали е обосновано. Ние не сме контролен орган и не може да установим на 100 процента, но там където смятаме, че има спекула, дори сме стигали до спиране на работа със съответния търговски партньор".

Според потребителите в Благоевград има повишение при цените на плодовете и зеленчуците. Краставиците, например, там струват малко под 6 лева за килограм, докато във Варна са 6.50.

Доматите в морския град, обаче, са по евтини – между 4 и 5 лева за килограм, а в Благоевград се продават за – близо 6 лева.

Там много от пенсионерите разчитат на плодове и зеленчуци собствено производство, други купуват, но в малки количества и чакат промоциите в големите вериги.

Според икономисти е нормално да има разлики в цените на храните във Варна и Благоевград. Донякъде това се дължи на така наречената къса верига на доставки.

проф. Михал Стоянов, Икономически университет – Варна: "Популярният вече от години внос от Македония, Албания, Черна гора съответно ще намери своята по-близка реализация като верига на доставката, и като транспортно разстояние именно до Благоевград. По-високите доходи определят и по-високата покупателна способност, която жителите на Варна имат, и в този контекст автоматичното търсене на по-качествени продукти, по-редки, екзотични, био, това обуславя по-високите цени в тези сегменти".

За варненци в Благоевград може и да е евтино, но там хората също се оплакват от повишение в цените на хранителните продукти.

Най-много са поскъпнали млечните – цените на прясното и киселото мляко са се повишили с около 20 стотинки. Кофичка кисело мляко може да се намери от лев до 1.70, а във Варна максималната цена гони 2 лева.

"Аз много обичам да са купувам сирене, а то е...Не искам да си купувам имитиращи продукти. По мъничко, но купуваме". "Всеки ден увеличават по нещо. Всеки ден - а парите не стигат? - Не стигат, като нищо вземаме пенсийките".

Не всички храни са по-скъпи във Варна.

Охладена риба в морския град може да се купи за 14 лева за килограм, докато в югозападната столица на България ще платят с 4 лева повече.

