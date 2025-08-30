БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чалханоглу се завърна в групата на Интер

Турският национал пропусна първия мач за сезона заради наказание.

Турският национал Хакан Чалханоглу ще се завърне в състава на Интер за двубоя срещу Удинезе в неделя от Серия А. Полузащитникът бе спряган за трансфер в Галатасарай, но в крайна сметка реши да остане на „Сан Сиро“ за още един сезон. Заради наказание той пропусна успеха с 5:0 над Торино в първия кръг, но сега се очаква да се завърне в стартовия състав за второто поредно домакинство на тима му.

„Хакан е важен играч и го е доказал през последните години", каза треньорът на Интер Кристиан Киву на пресконференция преди срещата.

„Той показа желание да бъде част от състава и да се усъвършенства, защото от първия ден се върна мотивиран, със страхотен манталитет и амбиция, с желание да остави миналия сезон зад гърба си, както и другите, знаейки, че този сезон е това, което има значение. Първите няколко мача са много важни. Той се завърна след наказание и всички сме щастливи", добави треньорът.

Киву иска неговите възпитаници да направят силен старт на кампанията.

„Важното е да запазим отношението и манталитета, които имахме в първия мач от сезона. Има и други неща, които трябва да се поддържат и подобряват, но ключовите са отношението и манталитетът, които трябва да имаме от самото начало. Утре отборът Те трябва да има манталитет, хъс и агресия, но също така и да покаже качества", заяви румънският специалист.

