Чалханоглу се завърна в групата на Интер

Турският национал Хакан Чалханоглу ще се завърне в състава на Интер за двубоя срещу Удинезе в неделя от Серия А. Полузащитникът бе спряган за трансфер в Галатасарай, но в крайна сметка реши да остане на „Сан Сиро“ за още един сезон. Заради наказание той пропусна успеха с 5:0 над Торино в първия кръг, но сега се очаква да се завърне в стартовия състав за второто поредно домакинство на тима му.

„Хакан е важен играч и го е доказал през последните години", каза треньорът на Интер Кристиан Киву на пресконференция преди срещата. „Той показа желание да бъде част от състава и да се усъвършенства, защото от първия ден се върна мотивиран, със страхотен манталитет и амбиция, с желание да остави миналия сезон зад гърба си, както и другите, знаейки, че този сезон е това, което има значение. Първите няколко мача са много важни. Той се завърна след наказание и всички сме щастливи", добави треньорът.

Киву иска неговите възпитаници да направят силен старт на кампанията.