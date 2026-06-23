Частично възстановиха движението по АМ "Тракия" след задимяване заради пожар

Към момента движението по автомагистрала „Тракия“ при км 283 в двете посоки е възстановено частично, след като по-рано беше напълно спряно заради силно задимяване. Автомобилите вече преминават само в посока София, докато платното към Бургас остава временно затворено. Трафикът беше пренасочен през пътен възел „Хаджидимитрово“ и пътен възел „Зимница“, което доведе до сериозно натоварване на околовръстния път, северно от Ямбол и образуване на задръстване.

От полицията в Ямбол съобщават, че ситуацията се следи постоянно, а причината за задимяването е свързана с пожар в сухи треви в близост до магистралата, възникнал след инцидент с товарен автомобил.

Екипи на пожарната остават на място до окончателното овладяване на огъня и пълното нормализиране на движението.