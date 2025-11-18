Чехите останаха без премии заради отказ да поздравят феновете

Чешката футболна асоциация обяви, че националите няма да получат премии, а капитанската лента на Томаш Соучек е временно отнета. Решението идва след като играчите отказаха да поздравят феновете след разгрома с 6:0 над Гибралтар в последния мач от световните квалификации.

Въпреки че Чехия си осигури участие в плейофите, завършвайки втора след Хърватия, унизителната загуба от Фарьорските острови месец по-рано предизвика остра реакция от феновете. Недоволни от критиките, футболистите демонстративно подминаха трибуните в Оломоуц.

Асоциацията поднесе извинение от името на отбора и обяви, че премиите от мача ще бъдат дарени за благотворителност. Соучек няма да носи капитанската лента в следващия официален двубой през март.

Последното участие на Чехия на световно първенство остава това от 2006 година.