Челси оцеля в драмата срещу Лийдс и ще спори за трофея на ФА Къп

Мариан Николов от Мариан Николов
Енцо Фернандес донесе успеха на "сините“, които ще спорят за трофея с Манчестър Сити на "Уембли“

Челси оцеля в драмата срещу Лийдс и ще спори за трофея на ФА Къп
Снимка: Startphoto.bg
Челси се класира за финала в турнира за ФА Къп, след като победи Лийдс с 1:0 в полуфинален двубой, игран на стадион "Уембли“. Единственото попадение реализира капитанът Енцо Фернандес през първото полувреме.

Срещата започна с високо темпо и още в 1-ата минута Лийдс получи право да изпълни опасен пряк свободен удар пред наказателното поле. В 15-ата минута дойде и най-добрият шанс за йоркширци – Брендън Аарънсън излезе сам срещу вратаря, но Роберт Санчес реагира блестящо и спаси.

Челси постепенно наложи контрол и в 20-ата минута стигна до първата си сериозна възможност, когато удар на Алехандро Гарначо бе блокиран. Само две минути по-късно Жоао Педро разтресе гредата с мощен изстрел от малък ъгъл.

Логичното се случи в 23-ата минута - Педро Нето проби по десния фланг и центрира прецизно, а Енцо Фернандес засече с глава за 1:0. До края на първата част „сините“ останаха по-активни, но нов гол не падна.

След почивката Лийдс заигра по-смело. В 47-ата минута резервата Страхиня Стах отправи опасен удар, спасен от Санчес. В 58-ата минута Доминик Калвърт-Люин стреля с глава от близка дистанция, но отново стражът на Челси бе на мястото си.

В 65-ата минута Ао Танака пропусна добра възможност, стреляйки неточно от границата на наказателното поле. Челси отговори с шанс в 70-ата минута, когато Жоао Педро се забави и пропусна да удвои.

В заключителните минути напрежението се покачи. В 77-ата и 78-ата минута бяха показани жълти картони на Коул Палмър и Итън Ампаду, а в продълженията напрежението ескалира с разправии между играчите и нови предупреждения.

Лийдс опита финален натиск, като в добавеното време дори вратарят се включи при дълго вкарване в наказателното поле, но защитата на Челси се справи и съхрани преднината.

Така лондончани си осигуриха място във финала, където на 16 май ще се изправят срещу Манчестър Сити на „Уембли“ в битка за трофея.

