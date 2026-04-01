Челси с исторически финансов срив във Висшата лига въпреки рекордни приходи

Дефицит от 262 милиона паунда засенчи един от най-силните сезони на клуба по приходи

Английският гранд Челси отчете най-големите финансови загуби в историята на Висшата лига, съобщава BBC. Дефицитът на лондонския клуб възлиза на 262 милиона паунда преди данъци за сезон 2024/25 - рекорд, който надминава досегашния негативен връх на Манчестър Сити от 2011 година.

Парадоксално, това се случва на фона на изключително силни приходи. "Сините" акумулираха печалба 490,9 милиона паунда, което прави кампанията втората най-успешна в 121-годишната история на клуба. През същия сезон Челси спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, а във Висшата лига завърши на четвърто място.

Клубът твърди, че въпреки загубите спазва финансовите регулации, включително Правилата за печалба и устойчивост. Част от отрицателния баланс се дължи на глоби от УЕФА, плащания към освободени играчи като Рахийм Стърлинг, както и санкции, свързани с допинг случая на Михайло Мудрик.

От ръководството на Челси очакват значително подобрение във финансовите резултати, благодарение на приходите от Световното клубно първенство и участието в Шампионската лига през следващия сезон.

