Челси сложи криптовалута на екипите си с нов генерален спонсор

Челси обяви ново партньорство с компанията за финансови технологии Circle Internet Group, която ще бъде основен спонсор на екипите на клуба през настоящия сезон. Като част от споразумението логото на стейбълкойна USDC ще бъде поставено на предната част на фланелките.

Брандирането на Circle и USDC ще присъства върху екипите на мъжкия и женския състав на Челси, както и върху тези на отборите от академията.

Новият дизайн ще дебютира още в неделя, когато лондончани приемат Брайтън във Висшата лига на "Стамфорд Бридж“.

Сделката с Circle слага край и на продължителен период на несигурност около основния спонсор на Челси. През последните три сезона клубът не успяваше да започне и завърши цяла кампания с един и същ постоянен партньор на предната част на екипа.

През сезон 2023/24 Infinite Athlete се присъедини едва през септември с договор за една година. DAMAC Properties стана партньор на клуба едва в края на кампанията 2024/25, а през миналия сезон компанията IFS се появи на екипите чак през февруари и остана до края на кампанията.

С новото партньорство Челси ще започне следващия етап от търговското си развитие с Circle и USDC като едни от най-видимите брандове върху официалните екипи на клуба.