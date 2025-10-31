Черно море и Левски бяха глобени с над 5 000 лева

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Славия също получи тежка санкция след гостуването си на Спартак Пловдив за Купата на България.

Черно море Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз наказа Черно море и Левски с глоби за общо над 5 хиляди лева след двубоя между двата отбора във Варна от 12-ия кръг на Първа лига на 19 октомври, завършил с победа с 3:1 за столичани.

Варненци ще трябва да заплатят 2800 лева за нерегламентирано използване на факли и димки на трибуните, за хвърлени предмети към терена и за обидни и нецензурни скандирания.

Софиянци пък са санкционирани с общо 2300 лева заради нерегламентирано използване на факли и димки, както и за закъснение на началото на мача и на второто полувреме по вина на Левски.

Комисията по "Етика и фейплей" към БФС наказа с глоба от 350 лева вратаря на "сините" Светослав Вуцов за некоректно и провокативно поведение към публиката на домакините след края на мача.

От срещите от 1/16-финалите на турнира за купата на България най-сериозно е санкциониран отборът на Славия при успеха с 2:1 като гост на Спартак Пловдив на 29 октомври. "Белите" ще трябва да платят общо 5800 лева за нерегламентирано използване на факли, довели до двукратно спиране на играта, за хвърлени предмети от трибуните и за обидни и нецензурни скандирания.

