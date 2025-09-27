Черно море и Септември не се победиха

Черно море и Септември София завършиха 1:1 в мач от 10-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Тича“ във Варна. С равенството "моряците" пропуснаха шанс да се изкачат на второто място в класирането, като остават с 19 точки, докато Септември е на дъното с 7.

Срещата започна с два юбилея – треньорът Илиан Илиев бе отличен с плакет от Националния фен клуб на Черно море, след като записа своя 492-и мач в елита, с което изпревари Димитър Димитров-Херо и стана №1 в историята на българското първенство. Асистент-съдията Илиян Капарашев също бе награден, отбелязвайки своя мач №150 като страничен рефер в Първа лига.

На терена двубоят бе динамичен, с множество положения пред двете врати. Септември поведе в 23-ата минута, когато Бертранд Фурие наказа грешка в отбраната на домакините. Варненци изравниха в 58-ата минута чрез Живко Атанасов, след като Селсо Сидни отклони топката с глава при изпълнение на корнер.

Черно море удари греда в 84-ата минута, а вратарят на гостите Янко Георгиев бе герой за тима си с поредица от отлични спасявания, включително две решаващи намеси в самия край.



Първа лига: Черно море - Септември София (ГАЛЕРИЯ)