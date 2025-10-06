БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черно море помрачи дебюта на Локомотив Пловдив в НБЛ

"Моряците" хвърлиха доста усилия, но в крайна сметка пребориха "черно-белите".

Черно море Тича трябваше хвърли доста усилия, за да потегли победоносно през новия сезон в НБЛ. Действащите вицешампиони се наложиха трудно над Локомотив Пловдив с 86:77 в среща от първия кръг, изиграна в зала "Сила". Селекцията на Васил Евтимов срещна сериозна съпротива от състава на Асен Николов, но използва силна последна четвърт, в която наклони везните в своя полза. По този начин варненският тим помрачи дебюта на "смърфовете" в родния елит.

Извън редиците на "черно-белите" бяха Кръстан Кръстанов и Георги Кендеров, а за "моряците" официален дебют направи най-новото им попълнение - Деанте Джонсън.

Подкрепа за домакините не липсваше от капитана на футболния Локомотив Пловдив в лицето на Димитър Илиев. От волейболната страна пък подкрепа оказаха старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа – Найден Найденов, както и новото звездно лятно попълнение на отбора - Матей Казийски. На голямата почивка бе почетен отборът на „смърфовете“, който през миналия сезон спечели златен требъл – титлата в ББЛ, Купата на ББЛ и златото в Дивизия А Юг.

На 11 октомври (събота) Черно море ще домакинства на Ботев 2012, докато Локомотив ще има визита на Балкан.


Откриващите минути предложиха високи обороти и размяна на точни стрелби. Дъвъръл Рамзи и Шоу Андерсън бяха отговорни за повечето точки на домакините, докато от другата страна Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл. Постепенно грешките зачестиха и резултатността драстично намаля, като домакините изкопчиха точка актив.

Началото на следващата десетка бе огледално на първата. Солови изпълнения на Калил Милър и Андерсън, както и трайното налагането на зоновата защита, осигуриха крехко водачество на „черно-белите“. Присъствието на Деанте Джонсън даде възможност на гостите да сътворят обрат, но Рамзи имаше последната дума и „смърфовете“ се оттеглиха в съблекалнята при 39:38.

Дебютантът в родния елит даде заявка за още по-добро представяне на старта на третата част, когато се опита да потърси по-сериозна преднина чрез Куинтън Миси, Томислав Минков и Милър. Водени най-вече от Уотсън-Гейл, който наказа на няколко пъти грешките в защита на домакините, „моряците“ сътвориха щурм и си издействаха точка аванс след 30 минути игрово време.

Носителят на Купата и Суперкупата на България откри вихрено заключителната четвърт, уповавайки се на точни стрелби зад арката, дело на Георги Боянов, Венцислав Петков и Гафни, които почти извоюваха двуцифрена преднина. Милър, Андерсън и Минков се превърнаха в обичайните заподозрени в опита си да вдъхновят домакините, но Боянов и Гафни съумяха да подпечатат успеха на отбора от Варна.

Алонзо Гафни блесна за Черно море със своите 25 точки и 8 борби. Георги Боянов се отчете с 16 и 7 овладени под двата ринга топки, Деанте Джонсън дебютира с 14 и 6 овладени под двата ринга топки. Джелани Уотсън-Гейл регистрира 11 точки и 11 асистенции.

Шоу Андерсън се открои за Локомотив с 23 точки, включително и с 5 точни шута зад арката. Томислав Минков отбеляза 13 точки, Дъвъръл Рамзи (9 асистенции) и Куинтън Минси добавиха по 12. Калил Милър приключи с 11 точки и 11 борби.

