Черно море пречупи съпротивата на Миньор 2015 за една част

Черно море Тича намери пътя към втори пореден успех в НБЛ. Действащите вицешампиони пречупиха Миньор 2015 с 91:72 в мач от 19-ия кръг, който се изигра в зала "Борис Гюдеров". Първите три четвъртини не предвещаваха подобен изход, но в заключителната съставът на Васил Евтимов изригна за 35:13 (б.а. - 7 тройки) и сломи съпротивителните сили на баскетболистите на Ивица Вукотич, които вече се намират в серия от четири последователни загуби в родния елит. Освен това "моряците" нямаха спиране при борбата под коша, където доминираха с 54:23 за "чуковете".

Извън състава на "жълто-черните" бе и Алекс Уандие, а Венцислав Петков напусна за 5 лични нарушения в редиците на действащия носител на Купата и Суперкупата на България.

Варненският тим продължава да се намира еднолично на третото място с 13 победи и 5 загуби. От своя страна отборът от Перник заема осмата позиция със 7 успеха и 10 поражения. На 8 февруари (неделя) Черно море ще бъде гост на Берое Стара Загора, докато ден по-късно Миньор ще пътува до Ботевград за визита на Ботев 2012.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от БК Черно Море Тича (@bc_chernomoreticha)





Безплодните атаки се превърнаха в запазена марка и за двата отбора в началните минути. Взимането на по-сериозно надмощие не бе по силите им, а липсата на по-голям брой реализатори затвърди тези думи, за да фиксират 16:16 в края на дебютната част.

Тенденцията, свързана със слабата резултатност, не се промени и на старта на втория период, като Лъчезар Тошков и Ламонт Уест най-често излизаха на преден план в нападение. Последваха проблясъци на Монтейвиъс Мърфи и Филип Бакич, които дадоха тон на „чуковете“ да се изстрелят при 35:34 на голямата почивка.

За липса на интрига не можеше да става дума и при подновяването на играта. Честата смяна на водачеството даде предпоставки за повишаване и на резултатността, но това не спря „жълто-черните“ да си издействат актив от 3 точки след 30 минути игра.

Гостите включиха на друга скорост за начало на финалната десетка, особено в офанзивен план, където започнаха да нижат тройки чрез Николай Стоянов, Георги Боянов, Джелани Уотсън-Гейл и Уест. Отборът от Перник се намираше в нокдаун и въпреки, че показа някакви признаци на живот, не бе в състояние за подобаващ отговор, което улесни неговия съперник до края.

Джелани Уотсън-Гейл се открои за Черно море с 21 точки и 5 асистенции. Николай Стоянов (9 борби) и Георги Боянов (12 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 16 точки, Ламонт Уест финишира с 15 и 10 овладени под двата коша топки.

Лъчезар Тошков отвърна за Миньор с 16 точки. Филип Бакич приключи с 15, Монтейвиъс Мърфи има 12 и 6 борби, Джордан Тали записа 10 и 7 асистенции.