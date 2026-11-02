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Черно море привлече Борислав Младенов

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Спорт
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Българският национал ще играе за варненци до края на сезона.

Борислав Младенов
Снимка: startphoto.bg
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Черно море привлече Борислав Младенов, съобщиха на фейсбук страницата си от варненския баскетболен клуб. Българският национал ще играе за варненци до края на сезона.

Крилото е собственост на Апоел Тел Авив, където бе привлечен в края на август 2025 година, слагайки подписа си под договор за три сезона, но в последния месец тренираше и с израелците, и с Левски. Младенов дори взе участие и в част от контролите на „сините“.

До този момент 26-годишният баскетболист е защитавал още цветовете на Левски и Миньор 2015. 200-сантиметровият стрелец е носил още екипите на италианските Римини, Виртус Имола и Латина, както и австрийския Виена. Със „сините“ спечели една Купа на България, а с Римини стана шампион на трета италианска дивизия.

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#БК Черно море #Борислав Младенов

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