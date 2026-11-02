Българският национал ще играе за варненци до края на сезона.
Черно море привлече Борислав Младенов, съобщиха на фейсбук страницата си от варненския баскетболен клуб. Българският национал ще играе за варненци до края на сезона.
Крилото е собственост на Апоел Тел Авив, където бе привлечен в края на август 2025 година, слагайки подписа си под договор за три сезона, но в последния месец тренираше и с израелците, и с Левски. Младенов дори взе участие и в част от контролите на „сините“.
До този момент 26-годишният баскетболист е защитавал още цветовете на Левски и Миньор 2015. 200-сантиметровият стрелец е носил още екипите на италианските Римини, Виртус Имола и Латина, както и австрийския Виена. Със „сините“ спечели една Купа на България, а с Римини стана шампион на трета италианска дивизия.