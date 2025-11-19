Черно море се съвзе срещу Миньор 2015

Черно море Тича взе глътка въздух и сложи край на своето пропадане от две поредни поражения в НБЛ. Действащите вицешампиони се наложиха трудно над Миньор 2015 с 94:83 в мач от осмия кръг. Интрига не липсваше, но в края момчетата на Васил Евтимов нанесоха своя удар и отказаха баскетболистите на Ивица Вукотич от мечтите за успех.

Това се оказа достатъчно за „моряците“ да имат пет победи и три загуби, а „чуковете“ да съберат четири успеха и три поражения. На 22 ноември (събота) Черно море ще бъде домакин на Берое Стара Загора. От своя страна Миньор ще приеме Ботев 2012.

Стартът се превърна в надлъгване. Георги Боянов и Венцислав Петков се превърнаха в основните оръжия на домакините, а гостите отвърнаха чрез Монтейвиъс Мърфи, Лазар Станкович и Алекс Уандие. В следващия момент Ламонте Уест демонстрира точен мерник и „моряците“ дръпнаха с 5 точки в края на дебютната част.

Действащите вицешампиони останаха в ролята на лидери и в дълъг период от втората десетка. Игор Кесар и Уандие комбинираха усилия, за да дадат нужния импулс на „чуковете“, които не само поставиха равенството на таблото, но се пребориха и за обрата, фиксирайки 50:44 на голямата почивка.

Кесар бе под пара и за начало на третия период, давайки нов тон на „жълто-черните“. Точните стрелби на Николай Стоянов и Петков възстановиха баланса на силите, а Боянов довърши започнатото и варненският тим стигна до аванс от 2 точки след 30 минути игра.

Боянов продължи в същия дух и във финалната десетка, в която домакините не бяха далече от двуцифрената разлика. Филип Бакич и Станкович оставиха живи надеждите на гостите за нов обрат, стопявайки изоставането им само до минус 2, но Джелани Уотсън-Гейл и Стоянов направиха така ,че „моряците“ да не погледнат назад до края на мача.

Георги Боянов даде тон на Черно море със 17 точки и 7 борби. Ламонт Уест приключи с 16 и 5 овладени под двата ринга топки, Николай Стоянов и Алонзо Гафни се разписаха с по 14. Венцислав Петков реализира 13, Джелани Уотсън-Гейл завърши с 10 и 10 асистенции.

Игор Кесар блесна за Миньор с 22 точки и 11 борби. Алекс Уандие навъртя 16, 7 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Лъчезар Тошков записа 12 точки и 6 завършващи спомени, Монтейвиъс Мърфи вкара 11.